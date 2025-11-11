ドジャース・山本由伸投手（２７）の住む?ＬＡ豪邸?の全容が明らかにされた。２年目の今季は１２勝８敗、防御率２・４９とエース級の活躍を果たし、ワールドシリーズでは３勝をマークするなどフル回転でＭＶＰをゲット。名実ともにＭＬＢのトップ選手に躍り出た。そんな山本の知られざる豪邸を米メディア「スポーツキーダ」が取り上げている。山本はハリウッドヒルズの高級住宅街バードストリートの２１００万ドル（約３２億