韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に臨む侍ジャパンは11日、宮強化合宿で高橋宏斗投手（23）が投球練習を行った。井端監督が見守る中で55球を投げ、「真っすぐの強さが少しずつ良くなってきた。一日一日を大事にして、ピッチングコーチ、監督にアピールをしたい」と2大会連続のWBC出場に向けて語った。前回大会は最年少20歳で選出され、米国との決勝戦でも登板。昨年は最優秀防御