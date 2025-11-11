来年2月のミラノ・コルティナ五輪を目指すスノーボード・ハーフパイプの強化選手が11日、スイスとオーストリアでの約5週間の雪上強化合宿を終えて、羽田空港に帰国した。昨季のW杯で種目別総合3連覇を果たした平野流佳（INPEX）は、2度目の五輪に向けて「やっと長い合宿が終わり、これからというイメージ。あまり構えず、五輪も数多くの大会の一つという感覚で（臨みたい）」と話した。スイスで合宿中の10月中旬には、軸を斜め