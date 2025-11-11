新潟県は11日、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に関する追加の県民意識調査結果を公表した。花角英世知事が県民の意向を見極めるとして挙げた判断材料が出そろった。県関係者によると、花角氏は今月中にも判断を示す見通し。