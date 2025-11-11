ウェイン・ルーニー氏はサンダーランドでプレイするMFグラニト・ジャカ（33）を絶賛した。英『BBC』が報じている。第11節で公式戦10連勝中、さらに8試合連続でクリーンシートを達成していたアーセナルを止め、2-2の引き分けに持ち込んだサンダーランドの実力は本物で、現在はなんと4位につけている。今シーズンのダークホースとしてサンダーランドは大きな注目を集めているなか、躍進するチームを支える1人がジャカだ。2023年夏に