選球眼には定評があるカージナルス・ヌートバー(C)Getty Images2023年のWBC日本代表として、侍ジャパンの世界一奪回に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバーに移籍話が浮上した。米専門サイト『MLB Trade Rumors』が現地時間11月10日、ヌートバーに関する記事を掲載。レンジャーズが興味を示しているという。【動画】「こんなに怒ってるの見たことない」キャリア初の退場にヌートバーが激高！審判に詰め寄った実際の場面記