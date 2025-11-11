藤井大丸百貨店は、２０２６年５月６日をもって本館での営業を一時休業し建て替え工事を行うと１１日発表した。今回の工事は建物・設備の老朽化に伴う改修工事で、２０３０年度中の再オープンを目指している。１８７０年に創業し、京都の町で１００年以上親しまれた老舗百貨店。時代とともに四条界隈の周辺エリアを活用した街づくりを進める。