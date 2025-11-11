Perfumeのメンバー・あ〜ちゃん（36）が結婚を発表しました。2025年いっぱいで“コールドスリープ”活動休止を宣言しているPerfumeのメンバー・あ〜ちゃんが、インスタグラムで結婚したことを公表しました。あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と報告し、「ファンの人と