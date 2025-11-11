仲代達矢さんの訃報を受け、報道関係者らが集まった「無名塾」前＝11日午後、東京都世田谷区俳優仲代達矢さんの死去が明らかになった11日、仲代さんが主宰した「無名塾」（東京都世田谷区）の前には午前中から多くの報道陣が集まった。花束を手に訪問する人の姿も見られたが、人の出入りは少なく、建物はひっそりと静まりかえっていた。正面の扉には、関係者によって「仲代の意向により、供物・お香典等一切ご辞退させていただ