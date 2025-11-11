ガーナ戦に向け、調整する（右から）上田、遠藤ら＝千葉市内サッカー日本代表は11日、千葉市内でガーナ戦（14日・豊田スタジアム）に向けた合宿2日目の練習を行った。この日から遠藤（リバプール）上田（フェイエノールト）らが合流。初日の10日から参加している久保（レアル・ソシエダード）南野（モナコ）らはピッチに出て汗を流した。世界ランキング19位の日本は同73位のガーナと通算5勝3敗。18日には東京・国立競技場で、