「大相撲九州場所・３日目」（１１日、福岡国際センター）竜電が豪ノ山を寄り切りで下し２勝目を挙げた。だが取組後には額付近から出血し、顔面血だらけになるアクシデントがあった。立ち会いで豪ノ山の激しい当たりで額を負傷したとみられる。竜電は顔面が真っ赤になりながらも豪ノ山をしっかりとつかまえ、最後は寄り切った。土俵を降りるとタオルを渡され血をぬぐった竜電。引き揚げる際には充実の表情を浮かべていた。