À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÄÁ¤·¤¤·ó¶ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Éþ´¬¹À»Ê¤µ¤ó¡Ê54ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ä¡ØONE PIECE¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤­¤¿¸½ÌòÀ¼Í¥¤¬¡¢¤Ê¤¼¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤È¤·¤ÆÊÝ°é¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í À¼Í¥¡¦ÊÝ°é»ÎÉþ´¬¹À»Ê¤µ¤ó 1971Ç¯1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¶ä¹Ô