友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はデートで困ったことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・里香は、裕太くんという男の子のことが好きで、彼とデートに行くことになりました。映画を観る前に食べ物を買ったのですが、注文してから1分も経っていないのに、「いつまで待たせんだよ！？」