《昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！》11月7日、Xにこう綴ったのはタレントのフワちゃんだ。’24年8月、お笑い芸人のやす子（27）に対する不適切な投稿をXで行ったことから、芸能活動を休止していたフワちゃん。今回、1年3カ月ぶりに公の場へ