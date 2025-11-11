【モデルプレス＝2025/11/11】杉原千尋アナウンサーが11月10日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】30歳フジアナ「美少女すぎる」幼少期写真◆杉原千尋アナ、30歳誕生日に幼少期の写真公開杉原アナは「昨日30歳になりました〜」と、11月9日で30歳の誕生日を迎えたことを報告。「改めて両親や友人、周りの人に感謝です！私らしく私なりに頑張ります」という抱負の言葉とともに、赤いワンピー