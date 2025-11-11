兵庫県朝来（あさご）市の藤岡勇市長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、雲海に浮かぶように見え『天空の城』と呼ばれる竹田城跡や、これからシーズンを迎えるブランド野菜『岩津ねぎ』など、地域の魅力について語った。兵庫・朝来市の魅力や市政について語る藤岡勇市長（ラジオ関西スタジオにて）朝来市は兵庫県のほぼ中央に位置する但馬地域最南端のまち。京阪神から約1時間半から2時間、姫路から約1時間の距離にあ