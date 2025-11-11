新開発1.5リッター×48Vハイブリッド搭載！独メルセデス・ベンツは2025年11月4日、欧州で新型「CLA」の内燃機関モデルの受注を開始しました。BEV（電気自動車）モデル「CLA with EQ Technology」に続き、48Vマイルドハイブリッドを採用した新開発のガソリンモデルとなります。メルセデス・ベンツのコンパクト4ドアクーペ新型「CLA」【画像】超カッコイイ！ これが新型「4ドア“クーペ”」です！（47枚）CLAは、2013年に初代