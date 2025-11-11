１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１５．８４ポイント（０．３９％）安の４００２．７６ポイントと反落した。利益確定売りが優勢となる流れ。上海総合指数は前日、２０１５年７月以来、およそ１０年４カ月ぶりの高値水準を終値で更新した。また、中国では今週１４日、１０月の小売売上高や鉱工業生産、１〜１０月の不動産開発投資などが公表される。内容を見極めたいとするムードも漂った。もっと