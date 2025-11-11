１１日午前８時５分頃、甲府市桜井町の住宅街で、民家の庭にいる体長５０〜６０センチほどのクマ１頭が目撃された。市によると、クマはすぐに逃げたといい、けが人はなかった。市内の民家に出没したのは今年初めてとみられ、市などが注意を呼びかけている。現場は市立甲運小学校から北東に約５００メートル。市内では７日にブドウ畑でクマとみられる足跡が見つかったほか、３日にはＪＲ身延線の線路内でクマ１頭が目撃されてい