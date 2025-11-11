¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÊÑÁõ¡Ä¡ÖÍ¥¾¡ÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÃ«È»¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ÉáÃÊ¤È¤ÏÊÌ¿Íµé¤Î?ÊÑÁõ?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖTBS¡Ø¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹Ï·¿Í¤ËÊÑÁõ¤·¤ÆÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡ÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡£¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¿Í´Ö´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¤Ò¤²¤ä´ã¶À¤Ê¤É¤Ç?ÊÑÁõ?¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï?53ºÐ¤ÎÀîÅç¤µ¤ó?¤È¤·¤Æ