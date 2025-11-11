大相撲九州場所3日目・前相撲・関（突き落とし）武田（11日、福岡国際センター）この日始まった前相撲で、九州出身の新弟子同士が対戦。関（18）＝福岡県篠栗町出身、境川部屋、本名・関大将＝が、武田（18）＝大分県佐伯市出身、中村部屋、本名・武田琉斗＝を突き落としで破った。本場所で初めての土俵。しかも1番前では「史上最強の研修生」と呼ばれていきなり横綱のしこ名をもらった旭富士（23）＝モンゴル出身、伊勢ケ