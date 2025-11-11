11日、広島県議会議員・広島市安佐北区選挙区の補欠選挙で当選した水口弘士氏（無所属・新人）が議員バッジを受け取りました。 県議会議長室で水口氏は中本議長から議員バッジを受け取り、決意を新たにしました。 広島県議会議員・広島市安佐北区選挙区の補欠選挙は、２０１９年の参院選広島選挙区の大規模買収事件をうけて県議が辞職したことから行われました。 水口氏はクリーンな政治家を志すとして、防災力向上などを