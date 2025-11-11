全国各地でクマの被害が相次ぐ中、静岡県富士宮市は11月11日、「緊急銃猟」に関する市独自のマニュアル作りなど対策を進めていると明らかにしました。 【写真を見る】クマの目撃情報 4月～11月1日で31件 「緊急銃猟」の独自マニュアル整備や罠の追加購入も＝静岡・富士宮市 林の中で動く一頭のクマ。この画像は10月、富士宮市の内房地区で撮影されました。 全国でクマの被害が深刻化する中、富士宮市は新たな対策に乗り出