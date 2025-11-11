MLBは日本時間11日に公式Xを更新。ドジャースのムーキー・ベッツ選手がコメディアンのロイ・ウッドjr.さんとともに日本時間14日に行われる『MLBアワード』の司会を務めることを発表しました。MLBアワードでは、オールMLBチームやハンク・アーロン賞、エドガー・マルティネス賞など各賞の受賞者が発表されます。オールMLBチームとはノミネートされた選手の中からファン投票が行われ、各ポジションのファーストチーム、セカンドチー