「練習試合、中日０−０阪神」（１１日、春野総合運動公園野球場）阪神の藤川球児監督はベンチに入らずにゲームを視察。スコアレスドローに終わり「１６日、延長十回からスタートします。安芸市営球場で。ドラゴンズファンの方も高知に来てくれているみたいなので、１６日、待っています」と語った。その上で指揮官は高卒選手の育て方について言及。阪神はレギュラー陣を見ても大卒社会人選手の割合が多い。高卒の選手が出て