衆院予算委で答弁する高市首相＝11日午後高市早苗首相は11日の衆院予算委員会で、自民党と日本維新の会が連立政権合意に掲げた衆院議員定数削減を巡り、与党で論点を整理した上での与野党間の協議に意欲を示した。「できるだけ幅広い賛同をいただくことが重要だ。与党で協議の上、各党各会派と真摯に議論を重ねる」と述べた。自民派閥裏金事件に関しては「この問題が決着済みだとは決して思っていない」との認識を明らかにした。