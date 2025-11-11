パナソニックが提案するコンセント配置の展示＝11日、東京都港区パナソニックは11日、住宅向け電気設備の事業戦略を公表し、居室なら四隅にコンセントを設置するのが望ましいと提案した。スマートフォンなどの電子機器が普及し、日本の住宅でコンセントの数が不足しているためだ。リビングダイニングは計31口以上を推奨。新たな「基準」として住宅メーカーや住宅購入希望者に広めたい考えだ。「でんきの設備でeくらし」と銘打