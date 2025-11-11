元ＡＫＢ４８でタレントの福留光帆が５日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」にＶＴＲ出演。ＡＫＢ時代の先輩からの“イジメ”を告白した。この日は「酔ったフリで誰にもバレず３時間の飲み会をやり過ごせるのか？」というテーマでロケを行った。福留をはじめ、お笑いコンビ・カカロニの栗谷やお笑いコンビ・流れ星☆のたきうえ、「みりちゃむ」ことモデルの大木美里亜ら５人が登場。栗谷が酔っ払