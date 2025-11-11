政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員は１１日、参院会派「自民党・無所属の会」から離脱すると報告した。斉藤氏はＸに「【会派解消のご報告】立花孝志党首の逮捕を受け、現政権にご迷惑をかけた責任と政治の停滞を避けるべく、自民党との会派解消を申し出ました。先ほど、石井参議院幹事長より了承をいただきましたことをご報告申し上げます」とポストした。９日にＮＨＫ党の立花孝志党首が名誉毀損の疑