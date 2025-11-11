日本学生野球協会は１１日、審査室会議を開き、北海道文教大の監督の６か月間の謹慎処分を決めた。部員に対する不適切な言動があったため。期間は１１月４日から来年５月３日まで。北海道文教大は、２０２３年春から札幌学生野球連盟（札幌六大学リーグ）の２部に昇格。同秋には、国内の大学野球部で最大級の広さを誇る全面人工芝の室内練習場が完成した。縦３５メートル、横７２メートル（人工芝部分は６０メートル）で、ダイ