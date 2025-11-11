◆練習試合中日０―０阪神（１１日・春野）１０月に打者転向した西純矢投手が野手デビューした。９回先頭で代打出場し、最後はカウント２―２から見逃し三振に倒れた。藤川監督は「今日は緊張しただろうしね。だけど、数を与えてもらえるような練習態度ではあると思いますよ。打席に立ちたいバッターはたくさんいる。そこで先に（打席に）立てるまでの競争がありますから。そういう意味では、あの打席がもらえるような練習態