定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらから私のハンバーグのテーマは、とにかく手を汚さないこと！肉だねはゴムべらで練り、ラップで包んで成形します。洗いものを極力少なくするため、フライパンをボール代わりに。ベーコンの粗いみじん切りにはキッチンばさみを使えば、包丁とまな板もいら