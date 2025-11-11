中国海軍の情報収集艦が今月8日未明に、大隅海峡を通って太平洋へ航行していたことが分かりました。中国海軍の艦艇による大隅海峡の航行は今年12回目で、過去最多です。 大隅海峡を航行したのは、中国海軍のドンディアオ級情報収集艦1隻です。 防衛省によりますと、情報収集艦は今月8日午前1時ごろ、屋久島町・口永良部島の西およそ70キロの海域で確認されました。 海上自衛隊鹿屋航空基地のP－1哨戒機が警戒・監視にあた