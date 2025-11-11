屋久島の永田地区で、が、50年ぶりに生歌と生演奏で披露されました。 「トビウオ招き」は屋久島町永田地区に伝わる豊漁を願う踊りで、トビウオ漁が行われなくなった昭和40年ごろまで、旧暦の4月8日に続けられていました。 その後、踊りは保存会に引き継がれ、観光客向けなどに披露されていますが、歌と演奏は録音テープが使われていました。 踊りは屋久島国際写真祭に合わせ、文化交流の一環として披露されました。生歌、