近畿地方では、この先寒暖差が大きく、17日(月)〜18日(火)には冬の寒さが訪れる見込みです。 朝晩の冷え込みも続くようになり、来週は紅葉の色づきが一気に進みそうです。 冬のコートを準備しつつ、紅葉狩りの計画を立て始めるには、ちょうどよいタイミングでしょう。12日〜18日寒暖差に注意週明けは冬のコートの出番も近畿地方では、向こう一週間は天気が短い周期で変化するでしょう。12日(水)は、高気圧に覆われて広い範囲で