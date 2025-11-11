ポンド急落、英ＩＬＯ失業率が５．０％と予想上回る上昇＝ロンドン為替 一連の英雇用指標結果を受けて、ポンドが急落している。７－９月の英ＩＬＯ失業率は５．０％と前回４．８％および市場予想４．９％を上回った。雇用者数も２．２万人減と前回の９．１万人増、市場予想５千人増などから予想外の減少に転じた。１０月失業保険申請件数は２．９万件と前回の４００件（２．５８万件から修正）から急増した。 ポン