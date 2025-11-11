１１日の東京株式市場は、朝方はリスクオンの地合いで日経平均株価は続伸してスタートしたが、買い一巡後は値を消し、結局小幅反落して引けた。 大引けの日経平均株価は前営業日比６８円８３銭安の５万０８４２円９３銭と反落。プライム市場の売買高概算は２４億２７９７万株、売買代金概算は６兆７３２１億円。値上がり銘柄数は７１９、対して値下がり銘柄数は８３０、変わらずは６５銘柄だった。 前日の欧米株