メインシナリオ・・・4日と5日に2営業日続けて1.3010ドルで支持され、その後切り返している。短期のトレンドは上向きとなっており、10月17日の高値1.3471ドルから4・5日の安値1.3010ドルまでの下げに対する半値戻しの1.3241ドルを上抜き、一目均衡表の基準線の1.3249ドルも上抜けば、61.8％戻しの1.3295ドルを試す可能性がある。さらに上昇するようなら、10月28日の高値1.3370ドルが上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一