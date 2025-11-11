メインシナリオ…21日線近辺がサポートとなり、上昇に転じている。5日線や転換線を回復しており、上昇基調で推移するとみられる。その場合、10月30日の高値101.21が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、2024年11月20日の高値101.56、2024年11月7日の高値102.41、103円節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、100円の節目、21日線の99.53、11月6日の安値98.83、一目均衡表の雲の上限の98.32