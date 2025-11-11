「Suica」からペンギンが卒業することになりました。JR東日本の交通系ICサービス「Suica」のペンギンは、2001年のサービス開始以来イメージキャラクターとして親しまれ、これまでのSuicaの発行数は、携帯端末で使える「モバイルSuica」を含め1億2000万枚を超えます。JR東日本は11日の会見で、サービス開始25周年を機にSuicaのペンギンを2026年度末で終了し、2027年度から新たなキャラクターを採用することを発表しました。新たなキ