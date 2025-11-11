高知ユナイテッドSC(J3)は11日、代表取締役社長の山本志穂美氏に関する内部調査委員会(取締役および外部弁護士で構成)の調査結果を公式サイトで公表した。クラブはスタッフから外部相談窓口に寄せられた「健全で安全な業務を行うための申し立てについて」と題する書面に、精神的苦痛を受けた事例として記載された事案に関し、事実関係を調査。10月1日から27日までヒアリングなどを行い、今月4日に報告書をまとめた。調査の結