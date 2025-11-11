タカセ [東証Ｓ] が11月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の1億0200万円に急拡大したが、通期計画の2億3000万円に対する進捗率は44.3％となり、5年平均の43.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比68.4％増の1億2800万円に拡大する計算になる。 直