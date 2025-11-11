全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめする香り系焼酎をご紹介します。今回は、鹿児島県・いちき串木野市の製造所『茺田酒造』です。「だいやめ」1408円／900ml『茺田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）強炭酸で割るとパアッと広がるのはライチのような華やかな香り。飲み口はまろやかでスムーズだ。独自の熟成技術による「香熟芋」がその味わいの秘密。世界の品評会でも数々受賞歴あり。「だいやめ」1