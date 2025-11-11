クマの出没で１１月１１日に全面閉鎖した円山公園付近から中継です。今見えているこちらの道路、奥に行きますと南一条いわゆる裏参道になります。今私が立っている場所は円山公園の南側ということになります。この場所なんですが、この道路を挟みまして野球場があります。そして、そのすぐ横には山が見えるんですが、これが円山ということになりまして、そのふもとには自然豊かな歩道などもあるんですが、そこも今は閉鎖されて立ち