【モデルプレス＝2025/11/11】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの豚の角煮を公開し、話題を呼んでいる。【写真】堀北真希の31歳妹「盛り付け綺麗」本格的な手作り角煮◆奈々未、手作りの豚の角煮を公開奈々未は豚の角煮、大根と豆苗のサラダや野菜のイタリアン炒めなどが並んだ食卓を公開。続く投稿では角煮の写真とともに「角煮が過去一柔らかくとぅるとぅる