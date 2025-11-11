お笑いコンビ「レイザーラモン」のRG（51）が11日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演した。同番組は「恩ラジオ」と表現するほど感謝していて、「なぜなら、これのおかげでバードウォッチング仕事がめちゃくちゃ増えた」と明かしたRG。前回出演時、「日本野鳥の会」会員のRGは趣味のバードウォッチングについて熱弁。反響が大きく「そこから去年、鳥展っていう博物展みたいなのをやらせてもら