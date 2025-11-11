「皆さんの思いが詰まっている機体だ」2025年11月11日深夜、羽田空港から、胴体が真っ白に塗られたボーイング777-300ERが離陸しました。機体登録記号（機番）は「N3243Q」。この機体はいったいどのようなものだったのでしょうか。【写真】えっ…これが「胴体真っ白の元JAL機」驚愕の全貌です「N3243Q」は、JAL（日本航空）の国際線で2025年9月まで運航されていた「JA735J」です。2016年にJALへ納入され、以来、長距離国際線を中