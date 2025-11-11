ＢＳテレ東では、毎週木曜よる10時放送中の『あの本、読みました？』から生まれた、“番組を見て明日読みたくなった本”No．1を決定する「あの本、読みました？大賞」を今年も開催します。先週の放送では、ノミネート12作品を発表しました。第2回となる今回は、「手帳は高橋」でお馴染みの高橋書店「手帳大賞」とコラボし、「本から見つけた名言賞」を設けることが決定しました。「本から見つけた名言賞」は、手帳に書き留め