ニデックは１１日、２０２５年９月中間連結決算を１４日に開示すると発表した。不適切な会計処理の疑いが相次いで判明したことを受け、１１月に入っても中間決算の発表日を示せていなかった。東京証券取引所の上場企業は原則、決算期末から４５日以内に開示する必要があり、ニデックは１４日が開示期限だった。ニデックの会計を巡っては、経営陣が関与した可能性も浮上しており、第三者委員会が調査を行っている。東証は１０