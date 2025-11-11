通信関連の見本市「モバイル・ワールド・コングレス（ＭＷＣ）２０２５」で、シャオミのスマートフォンを手に取る人たち。（３月３日撮影、バルセロナ＝新華社記者／趙丁竽）【新華社北京11月11日】英調査会社オムディアがこのほど発表した第3四半期（7〜9月）のスマートフォンの世界出荷台数は前年同期比3％増の3億2010万台だった。メーカー別では、韓国のサムスンが6％増の6060万台で首位を維持した。2位は米アップル